Avião que caiu no Alasca foi encontrado sem sobreviventes

A Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou os destroços do pequeno avião desaparecido no Alasca (EUA). Segundo as autoridades, não há sobreviventes e os corpos já começaram a ser recuperados.

Região de Nome, de onde o avião saiu (Imagem: Bob Pool/Shutterstock)

Avião que caiu no Alasca não tem sobreviventes

Em entrevista coletiva realizada neste sábado (8), a Guarda Costeira confirmou, por meio de seu porta-voz, Mike Salerno, que os dez ocupantes estão mortos ;

; Dois nadadores de resgate da Guarda Costeira detectaram ao menos três corpos no interior da aeronave;

no interior da aeronave; Os demais corpos estão no meio dos destroços do avião;

Os destroços foram encontrados 55 km a sudeste de Nome (EUA);

de Nome (EUA); A aeronave sumiu após perder altitude rapidamente na quinta-feira (6) e foi encontrado, no meio do gelo, em terra firme, na sexta-feira (7).

Leia mais:

Salerno destacou que, “infelizmente, não parece ser um acidente com sobrevivência”. Por sua vez, Clint Johnson, chefe do escritório do Alasca do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, confirmou as dez mortes:

“Infelizmente, agora que os destroços foram encontrados e há dez fatalidades, é hora de arregaçarmos as mangas e ir trabalhar”, afirmou.

Como era aeronave que caiu e série de acidentes aéreos

A aeronave que caiu no Alasca era um Cessna 208B Grand Caravan e tinha o piloto e nove passageiros adultos a bordo. Ela estava a caminho de Unalakleet (EUA).

Assim como no Brasil, que vários acidentes aéreos estamparam as capas de sites e jornais em 2024 e no início deste ano, os Estados Unidos também começaram 2025 com tragédias no ar.

Nos últimos dias, um avião de passageiros se chocou com helicóptero Black Hawk do Exército estadunidense em Washington (EUA), matando 67 pessoas, e um avião médico colidiu próximo a um shopping na Filadélfia (EUA), matando sete passageiros.

Exempo de Cessna 208B Grand Caravan (Imagem: Kev Gregory/Shutterstock)

