Avião que desapareceu no Alasca é encontrado sem sobreviventes

Equipes de resgate encontraram o avião que desapareceu no Alasca, com 10 pessoas a bordo. Conforme autoridades, a aeronave foi localizada nessa sexta-feira (7/2) em meio ao gelo polar do Mar de Bering. Segundo a Guarda Costeira, não há sobreviventes.

Cameron Snell, porta-voz da Guarda Costeira dos EUA, disse que as equipes não conseguiram explorar totalmente o local e continuam a busca: “Sabemos apenas que há três [corpos].”

Acidente aéreo

O avião, um Cessna Caravan turboélice monomotor da Bering Air, estava viajando de Unalakleet para Nome na tarde de quinta-feira (6/2) com nove passageiros e um piloto, de acordo com o Departamento de Segurança Pública do Alasca.

A previsão era de que o voo durasse menos de 1 hora.

A Bering Air é uma companhia aérea no Alasca que oferece voos regulares para comunidades locais, incluindo Nome, Kotzebue e Unalakleet, além de destinos como Canará e o Extremo Oriente Russo.

O Alasca tem terreno montanhoso e clima desafiador. Muitas vilas não são conectadas por estradas, e pequenos aviões são usados para transportar pessoas e mercadorias.

A última posição da aeronave, voando sobre a água, foi recebida pelos rastreadores do FlightRadar24 38 minutos após a decolagem de Unalakleet, às 14h38 no horário local de quinta-feira, para um voo que geralmente dura menos de uma hora.