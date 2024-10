Avião que fará repatriação de brasileiros no Líbano decola do Rio

Força Aérea Brasileira

1 de 1 Imagem colorida do Avião KC-30 da Força Aérea Brasileira – Foto: Força Aérea BrasileiraA Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou que a aeronave KC-30, que vai fazer a repatriação de brasileiros no Líbano, decolou da Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro (RJ), à 0h47, desta quarta-feira (2/10) para Beirute, no Líbano.

O KC-30 tem previsão de realizar uma escala em Lisboa, em Portugal. Ao todo, são previstas 9h20 de voo do Brasil até o destino. O trabalho é coordenado entre os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa.

A missão tem sido chamada pela FAB de Operação “Raízes do Cedro”. A expectativa é que de 230 a 240 pessoas sejam retiradas do Líbano e trazidas ao Brasil neste primeiro voo. O resgate foi autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (30/9).

A FAB divulgou que a tripulação envolvida na missão é composta por tripulantes operacionais da aeronave, médico, enfermeiro e psicólogo.

Até o momento, o Itamaraty divulgou que mais de 3 mil brasileiros manifestaram interesse em deixar o país e retornar ao Brasil.

O Líbano é alvo de ataques de mísseis de Israel e também de uma incursão terrestre pelas Forças Armadas do país. A tensão escalou na região após o Irã atacar Israel também com mísseis.

