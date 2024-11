Avó de Tata Werneck recebe alta de hospital e apresentadora comemora

Avó de Tata Werneck, Dona Vera recebeu alta do Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, após um quadro de pneumonia. Por meio do Instagram, a apresentadora comemorou a notícia e agradeceu a equipe da unidade hospitalar pelos cuidados com a idosa de 89 anos.

“Um milagre! Vovó está em casa. Uma senhora de 89 [anos], que estava com pneumonia nos dois pulmões, sem conseguir falar ou andar, precisando de oxigênio, volta pra casa melhor do que nunca! Lúcida, curada e feliz!”, comemorou a humorista.

14 imagens Fechar modal. 1 de 14 Talita Werneck Arguelhes, mais conhecida como Tatá Werneck, nascida em 1983, é uma atriz, humorista, repórter e apresentadora brasileira. Natural do Rio de Janeiro, se tornou conhecida após comandar o programa Quinta Categoria, na MTV Brasil Reprodução/ Instagram 2 de 14 Descendente de alemães, Tatá Werneck começou a carreira artística ainda na infância. Aos 9 anos, a atriz foi matriculada no curso de teatro e, aos 11 anos, se apresentou pela primeira vez nos palcos. No colégio, no entanto, a comediante não ia bem. No Instagram, inclusive, ela chegou a afirmar que já foi expulsa de uma escola por se comportar mal Reprodução/Instagram 3 de 14 Tatá Reprodução/Instagram 4 de 14 Em 2008, Tatá atuou na série televisiva Dilemas de Irene e, no ano seguinte, interpretou a personagem Carla, na série Os Buchas. Contudo, foi após apresentar o programa Quinta Categoria, na MTV Brasil, que a humorista se tornou conhecida Reprodução 5 de 14 Em 2010, Tatá integrou o programa Comédia MTV e foi eleita, no mesmo ano, a humorista mais engraçada do Brasil. No canal, a atriz também estrelou Trolalá, Família Imperial e Tá Quente Divulgação/TV Globo 6 de 14 Em 2012, Tatá estrelou o longa De Pernas Pro Ar 2, que a tornou nacionalmente conhecida. A aparição na comédia rendeu a atriz diversas propostas de trabalho na TV. Nesse período, a atriz ficou sabendo que a TV Globo estava realizando testes para uma telenovela e participou da audição Reprodução/Instagram 7 de 14 O desempenho da humorista agradou a direção de Amor à Vida, que a contratou para interpretar Valdirene. Com a atuação, Tatá recebeu o troféu de Atriz Revelação e Revelação do Ano Reprodução/Instagram 8 de 14 Nesse meio tempo, a artista participou da série Sem Análise, exibido pela Multishow. Logo em seguida, estrelou o programa Tudo pela Audiência, ao lado de Fábio Porchat. Enquanto gravava o último, foi convidada para viver Mari, em I Love Paraisópolis. Contudo, à época, acabou sendo substituída por Bruna Marquezine Reprodução 9 de 14 Com perfil mais cômico, Tatá foi convidada para viver a personagem Fedora, em Haja Coração. Concomitantemente, também deu vida a Eloísa, personagem da segunda temporada da comédia Vai Que Cola Reprodução/Instagram 10 de 14 Desde então, a humorista viu a carreira decolar. Com quase 10 trabalhos no cinema, diversas peças e novelas, Tatá Werneck se tornou um verdadeiro fenômeno. Em 2017, portanto, a atriz passou a comandar o Lady Night, programa idealizado para ela Divulgação 11 de 14 E não para por ai. Enquanto gravava o talk show, Tatá continuou participando de filmes e novelas. Além disso, em 2022, a atriz foi convidada a ser jurada da segunda temporada do The Masked Singer Brasil, programa musical da Globo Reprodução/Multishow 12 de 14 Com mais de 50 milhões de seguidores só no Instagram, Tatá mantém bom contato com o público. Inclusive, é através das redes sociais que a apresentadora fala sobre o que acredita e revela situações pessoais Ag News 13 de 14 Tatá é ativista social e vegana. Ela não esconde o amor por animais e, sempre que pode, promove a inclusão social. Ao lado de amigos, ela fundou Os Inclusos e os Sisos – teatro de mobilização pela diversidade, contendo intérprete de libras Juliana Coutinho/Multishow/Divulgação 14 de 14 Atualmente, Tatá é casada com o ator Rafael Vitti, com quem tem a pequena Clara Maria Reprodução/Instagram

“Agradeço demais a equipe de limpeza do hospital São Vicente, de nutrição, todos os maqueiros, técnicos de enfermagem, todos da enfermagem, recepção e médicos maravilhosos! Obrigada dr @marceloAssad que cuida da minha família! Te amamos!”, completou.

Tata ainda agradeceu aos fãs que rezaram pela saúde de Dona Vera: “A oração de vocês fez toda diferença! Obrigada meu Deus amado milagroso que eu amo mais que tudo!”.