Avó de Vitão bate boca com mãe de bisneta após post sobre gravidez

Após esta coluna revelar com exclusividade a paternidade do cantor Vitão, a mãe da filha dele, Suelen Gervásio foi exposta na web. E uma das primeiras reações não foi nada positiva: a avó do cantor, Marlene Palamar, a criticou pelo fato de a gestante dar a entender que enfrentaria uma gravidez solo em uma publicação nas redes sociais.

No post, que foi feito há dois dias, antes de este espaço revelar a gravidez do cantor, Suelen fala sobre o processo de gestação e, no fim da publicação, dá a entender que poderia encarar uma gravidez solo: “Mamãe tá aqui tentando cuidar de tudo para a sua chegada, mas por enquanto somos só eu e você”.

eafd05b6-966f-4fc6-869a-a0c2351e85c4

Comentário foi feito em publicação da mãe sobre gravidezReprodução

Snapinsta.app_183404042_293905578897874_2506863114332036033_n_1080

Marlene é avó de Vitão

Snapinsta.app_316122959_1937307276616005_6653827171796443058_n_1080-min

Suelen Gervásio é a mãe da primeira filha de VitãoReprodução

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento Manuela Scarpa | Brazil News

Vitão

Vitão

Vitão

Cantor VitãoFabiano Battaglin

prince-vitão-bowie-matogrosso (3)

Vitão estaria confirmado no [email protected]ão/Instagram/Reprodução

A declaração não repercutiu bem com a avó de Vitão que respondeu nos comentários da publicação: “Somos só eu e você? Como assim? Você já envolveu a família toda! O ‘pai’ assumiu desde o resultado do exame de gravidez! Desde que você disse que era dele”. O comentário foi excluído e já não consta nas redes sociais.

Paternidade de Vitão Em relato exclusivo enviado para a coluna, Vitão confirmou que será pai pela primeira vez. O cantor afirmou também que está vivendo a “dádiva da paternidade” e que espera que sua filha o mude para melhor. Segundo informações obtidas por este espaço, a gestação já está no terceiro mês.

“Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado”, disse o cantor em relato exclusivo.