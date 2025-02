Avó e netas de 2 e 7 anos morrem em acidente na BR-163, em MT

Nadir Guesser, de 74 anos, e suas duas netas, de 2 e 7 anos, foram vítimas fatais de um acidente entre um Chevrolet Onix branco e uma carreta Scania, que aconteceu no fim da tarde desse domingo (9/2), na BR-163, em Nova Mutum, a 243 km de Cuiabá, Mato Grosso. Uma mulher de 38 anos, mãe das crianças, ficou ferida e está internada.

O acidente aconteceu por volta das 17h50. A Nova Rota do Oeste informou que o acidente aconteceu no km 607 da BR-163. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

