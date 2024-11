Axé Music será tema do Carnaval 2025 do Governo do Estado, revela secult

As quatro décadas de criação do axé music será o principal tema do Carnaval de 2025 na Bahia. O ritmo carnavalesco baiano foi o tema escolhido pelo Governo do Estado para o festejo momesco na capital e em outras cidades que celebram a festa. A informação da escolha do estilo musical como homenageado foi revelada pelo secretário estadual de cultura, Bruno Monteiro.

Questionado pela reportagem do Bahia Notícias sobre ações e iniciativas para o movimento musical, o titular da Secult apontou que variadas atividades ao tema serão realizadas ao decorrer do verão baiano, entre dezembro e março.

“Os 40 anos da Axé Music serão celebrados como tema do carnaval de 2025 do Governo do Estado, também com as nossas ações de verão ao longo de todo o processo, desde dezembro até março. Nós teremos muitas atividades relacionadas a isso, porque nós entendemos que a valorização do Axé Music, dos seus 40 anos, é uma valorização essencialmente da cultura baiana. A Axé Music ajudou a construir uma forma de expressão cultural na Bahia, ajudou a criar uma identidade muito própria para o nosso carnaval, que também se constituiu muito como ele é hoje a partir da Axé Music, e nós queremos valorizar não só aqueles grandes artistas, que até hoje estão aí, que marcam a história, mas também tantos outros artistas que ao longo desses 40 anos cantando, compondo, dançando, construíram essa identidade tão baiana. […]”, anunciou Monteiro.