Axiom Space e Prada revelam trajes para missão Artemis III rumo à Lua

A Axiom Space, empresa responsável pelo desenvolvimento dos trajes espaciais para a missão Artemis III, que levará humanos de volta à Lua, revelou os designs criados em parceria com a Prada.

“Esta é uma colaboração inovadora”, declarou o vice-presidente executivo da Axiom Space, Russel Ralston, em entrevista à CNN. “Estamos combinando engenharia, ciência e arte”.

Os trajes, chamados de Axiom Extravehicular Mobility Unit, foram projetados para serem ajustáveis a diferentes tipos de corpo, tanto de homens quanto de mulheres. Além disso, a Axiom Space destacou, durante a coletiva de imprensa, que o novo traje permitirá que os astronautas realizem passeios espaciais de até oito horas e conta com materiais que refletem o calor e protegem contra a poeira lunar.

Lorenzo Bertelli, diretor de marketing do Prada Group, afirmou que esses trajes não são apenas para a missão Artemis, mas também simbolizam uma nova era na relação entre os humanos e o espaço.

“Hoje, qualquer pessoa com recursos financeiros pode ir ao espaço”, disse Bertelli. “Em breve, as pessoas poderão até visitar a Lua. Estamos apenas no início de uma nova era.”

A missão Artemis III está prevista para ser lançada na segunda metade de 2026.

Leia Também: Cientistas detectam padrão de sinais de rádio do espaço a cada 16 dias