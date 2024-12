Azerbaijan Airlines aponta que queda de aeronave no Cazaquistão teve ‘interferência externa’

A Azerbaijan Airlines revelou que investigações iniciais apontam para a possibilidade de “interferência física e técnica externa” na queda de uma de suas aeronaves no Cazaquistão. O acidente, que ocorreu na quarta-feira, dia 25, resultou na morte de 38 pessoas entre os 67 ocupantes do voo. Uma das teorias levantadas é que o avião pode ter sido atingido acidentalmente por um míssil antiaéreo enquanto se aproximava de Grozni, na Chechênia. A análise dos danos na cauda do Embraer E-190 indica que a aeronave permaneceu quase intacta após a tentativa de pouso descontrolado em Aktau.

O voo J2-8243 partiu de Baku, no Azerbaijão, com destino a Grozni. De acordo com a Rosaviatsia, a agência russa de aviação civil, o avião alterou sua rota devido a uma densa neblina e a um alerta sobre drones ucranianos na área. O diretor da agência destacou que a situação no aeroporto de Grozni era “muito difícil” em razão dos ataques de drones. A queda da aeronave ocorreu logo após a região ser atingida por drones ucranianos, levando ao fechamento do aeroporto de Makhachkala, que fica nas proximidades do acidente.

Passageiros relataram ter ouvido explosões durante a aproximação do avião, o que gerou preocupação entre os presentes. Em resposta ao incidente, a Azerbaijan Airlines decidiu suspender voos para sete cidades na Rússia, embora mantenha operações para outras seis, incluindo as importantes cidades de Moscou e São Petersburgo. O Brasil, através do Cenipa, se envolverá nas investigações, uma vez que o avião é de fabricação brasileira. O porta-voz do Kremlin não se manifestou sobre a possibilidade de que as defesas aéreas russas tenham sido responsáveis pela queda da aeronave.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias