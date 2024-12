Azerbaijan Airlines suspende voos para cidades da Rússia após acidente que matou 38 pessoas

A Azerbaijan Airlines anunciou nesta sexta-feira (27) a suspensão de voos para mais cidades da Rússia, citando potenciais riscos à segurança após a queda de um de seus aviões de modelo Embraer 190, que matou 38 pessoas e deixou 29 feridos. A empresa continuará a operar voos para outras seis cidades russas, incluindo Moscou, São Petersburgo e Kazan.

Anteriormente, a companhia aérea havia cancelado voos de Baku para Grozy e Makhachkala. Agora, as rotas aéreas para Mineralnye Vody, Sochi, Volgograd, Ufa, Samara também foram suspensas. A Qazaq Air, do Casaquistão, também anunciou nesta sexta a suspensão de voos de Astana para a cidade russa de Yekaterinburg, nos Montes Urais, por um mês.

Autoridades no Azerbaijão, Casaquistão e Rússia não se manifestaram sobre uma possível causa do acidente, aguardando a investigação oficial, mas o legislador azerbaijanês Rasim Musabekov culpou Moscou, por um suposto ataque equivocado ao avião. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se recusou a comentar. “O incidente aéreo está sendo investigado e não acreditamos que temos o direito de fazer qualquer avaliação até que se cheguem a conclusões como resultado da investigação”, disse.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo