Azul anuncia rota entre Ilhéus e Guarulhos para temporada de verão

Nesta terça-feira (15), a Azul anunciou mais voos extras para o interior da Bahia durante a temporada de verão 2024/2025. Com voos diários, uma nova rota entre Ilhéus e Guarulhos, em São Paulo, começará a operar no dia 16 de dezembro de 2024 e seguirá até 2 de fevereiro de 2025.

Os voos de ida partem de Guarulhos às 14h35, com pouso na cidade baiana às 16h40. Já os voos de volta estão programados para decolar de Ilhéus às 17h15, chegando ao Aeroporto Internacional de Guarulhos às 19h20. As operações serão realizadas com o Airbus A320, que possui capacidade para transportar 174 Clientes.