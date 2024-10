BA: governador decreta luto após aluno matar 3 e tirar a própria vida

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), decretou luto de três dias após um estudante de 14 anos matar três colegas a tiros em uma escola localizada no povoado de Serra dos Correias, na cidade de Heliópolis, no interior do estado. Em seguida, o adolescente tirou a própria vida. A tragédia ocorreu na tarde dessa sexta-feira (18/10).

“Decretei luto oficial de três dias na Bahia pelas vidas dos quatro jovens de Heliópolis, do Colégio Municipal Dom Pedro I. Que Deus conforte suas famílias, amigos e toda a comunidade. Minha solidariedade diante dessa perda irreparável”, disse o governador, por meio das redes sociais.

As três vítimas tinham 15 anos e assistiam uma aula no momento em que o colega abriu fogo contra elas. Morreram Adriele Vitória Silva Ferreira, Fernanda Sousa Gama e Jonathan Gama dos Santos. A Polícia Civil apreendeu um revólver calibre 38, que teria sido usado no atentado.

De acordo com o governo da Bahia, a Secretaria de Educação do Estado enviou três psicólogos do Programa de Valorização da Saúde do Educador para prestar apoio à comunidade escolar de Heliópolis.

Em nota de pesar, o Ministério Público da Bahia informou que atua na investigação do caso e que está empenhado em apurar as circunstâncias do episódio em parceria com as forças policiais.