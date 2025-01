Ba-Vi #500: Bahia inicia venda de ingressos para o clássico; saiba como e onde comprar

Os ingressos para o clássico entre Bahia e Vitória, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, já estão disponíveis. A partida será realizada neste sábado (1º), às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Desde a última segunda-feira (27), sócios do clube têm acesso prioritário para garantir presença no jogo.

O check-in foi aberto inicialmente para sócios da categoria Esquadrão Tô na Fonte. No primeiro dia, as vendas ficaram restritas aos sócios das modalidades Esquadrão de Aço e Esquadrão na Fonte, que têm direito a um bilhete com 50% de desconto pela internet. Na terça-feira (28), a exclusividade foi direcionada aos sócios da categoria Esquadrão da Sorte. A partir desta quinta-feira (30), a compra de ingressos será liberada para o público geral.

As entradas estão disponíveis a partir de R$ 20 e podem ser adquiridas exclusivamente pela plataforma Ingresse. O torcedor deve acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, selecionar a partida desejada e será redirecionado para a página de vendas, onde poderá concluir a transação. Também é possível realizar a compra diretamente no site da Ingresse.

Os ingressos são emitidos com QR code dinâmico e estarão disponíveis no aplicativo da Ingresse. A entrada no estádio será realizada apenas por meio da leitura do QR code no celular, não sendo aceita a versão impressa do ticket.

Segundo o clube, a adoção do sistema 100% digital visa modernizar o acesso do público, facilitar a experiência de compra e aumentar a segurança contra cambistas. “A mudança traz um sistema prático e tecnológico, com transações totalmente digitais e integração com programas de sócio-torcedor”, informou a assessoria da Arena Fonte Nova. O QR code também pode ser acessado offline, garantindo maior conveniência aos torcedores.

VEJA A TABELA DE PREÇO PARA O BA-VI:

Foto: Divulgação / EC Bahia.