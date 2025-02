Ba-Vi 500: Mais de 46 mil tricolores estão confirmados; quatro setores ainda possuem ingressos disponíveis

Os ingressos para o clássico entre Bahia e Vitória, válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano, estão à venda para a partida que acontece neste sábado (1º), às 16h, na Arena Fonte Nova. Os sócios do plano Esquadrão Tô na Fonte tiveram prioridade para realizar o check-in desde segunda-feira (27).

Para a partida, mais de 46 mil tricolores já adquiriram seus lugares e se garantiram na festa. Restam apenas últimas vagas no Lounge Premium e na Cadeira Especial Superior. A venda está sendo realizada exclusivamente no Site da Arena e nos Canais online da Ingresse, plataforma de vendas.

No primeiro dia de vendas, os sócios dos planos Esquadrão de Aço e Esquadrão na Fonte puderam adquirir um bilhete com 50% de desconto. No segundo dia, as vendas foram abertas para sócios de todas as modalidades. Desde a última quinta-feira (30), os ingressos estão disponíveis para o público geral.

As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Ingresse, com valores a partir de R$ 20. O novo sistema de venda contempla todos os setores do estádio. Para comprar, o torcedor deve acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, escolher a partida desejada e será redirecionado para a plataforma de vendas. Também é possível adquirir diretamente pelo site da Ingresse.