Baalbek, cidade no Líbano, sofre bombardeios israelenses após alerta de evacuação

Na tarde desta quarta-feira, 30 de outubro, a cidade de Baalbek, localizada no leste do Líbano, foi alvo de bombardeios aéreos realizados por Israel, conforme relatado pela agência de notícias estatal libanesa. O ataque ocorreu poucas horas após os militares israelenses terem emitido um alerta de evacuação para todos os residentes da cidade, que abriga um antigo complexo de templos romanos, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Em suas primeiras declarações públicas desde que assumiu a liderança do Hezbollah, Naim Kassem afirmou que o grupo continuará sua luta contra Israel até que sejam apresentados termos de cessar-fogo que sejam considerados aceitáveis por eles.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias