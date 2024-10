Baby Buggy com som do tipo ‘paredão’ é autuado pela PRF em Alagoinhas

Um carro montado com caixas de som para festa do tipo “paredão” foi autuado no último sábado (19), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 109 da BR 101, trecho do município de Alagoinhas, no interior da Bahia. O veículo “Baby Buggy” apresentava também outras irregularidades de trânsito.

Segundo a PRF, agentes patrulhavam a rodovia quando visualizaram o condutor do Buggy trafegando na rodovia Montana com o volume de som alto, o que configura infração prevista no art. 228 do CTB e resolução do Contran nº 624, referente a Perturbação do sossego público.

Durante a abordagem, a equipe encontrou outras irregularidades. O motorista não utilizava o cinto de segurança e dirigia o veículo utilizando apenas sandálias. Ele também não apresentou o CRLV do carro e se recusou a realizar o teste do etilômetro o que ocasiona a mesma penalidade do artigo 165 do CTB e multa no valor de R$ 2.934,70.