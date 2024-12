Babygirl: moda é reflexo do poder em novo filme com Nicole Kidman

A relevância de Nicole Kidman no cinema é indiscutível, marcada por filmes como De Olhos Bem Fechados (1999), Moulin Rouge (2001) e, agora, Babygirl. Esse impacto não se restringe ao cinema, e o estilo da atriz é reverenciado no mundo da moda, que retorna os olhos a Nicole com seu novo lançamento, um thriller erótico no qual a moda desempenha um papel indispensável.

Vem saber mais!

Dirigido por Halina Reijn, o filme Babygirl tem chamado atenção desde seu anúncio. A trama segue a personagem de Nicole — eleita melhor atriz no Festival de Veneza pela atuação —, uma empresária que se envolve sexualmente com um jovem estagiário, interpretado por Harris Dickinson.

É no enredo em que a moda encontra seu papel. O luxuoso guarda-roupa da protagonista define, à primeira vista, a classe social em que está inserida. O visual não deixa enganar sobre a onipotência da empresária, que tem um funcionário como amante e vive com ele “jogos” de desejo e manipulação.

E não se trata apenas da discrepância financeira entre os personagens. É sobre diferentes gerações, sobre estruturas de poder. A imagem autoritária e de superioridade da personagem de Kidman é expressa pelo figurino, assinado pela dupla Kurt Swanson e Bart Mueller. Mas, assim que as roupas saem de cena, os papeis são imprevisíveis.

Kidman nos tapetes vermelhos de Babygirl

Com lançamento marcado para o dia 25 de dezembro, Babygirl já teve exibições especiais, como no Festival de Veneza, em agosto, e na première oficial, na última quarta-feira (11/12), em Los Angeles. Nas duas ocasiões, Nicole Kidman esbanjou bom gosto com vestidos luxuosos.

Na Itália, a escolha foi um novidade da coleção de outono/inverno da Schiaparelli. Já em LA, a atriz optou por um vestido personalizado da Balenciaga, inspirado na coleção primavera de 1964 da grife espanhola.

Com o lançamento, Nicole Kidman mais uma vez reforça seu status de ícone do cinema e da moda, unindo atuação premiada com um figurino que define narrativas. Os visuais de Babygirl são prova de que o estilo pode significar muito mais do que simples estética, quando trabalhado de forma cuidadosa.