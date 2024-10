Bacelar critica bancada condução do PL na Câmara dos Deputados: “Só enxergam o próprio umbigo”

O deputado Bacelar (PV) teceu críticas à bancada do PL pelas conduções do partido na Câmara dos Deputados. Em entrevista ao Bahia Notícias, o parlamentar afirmou que os filiados do Partido Liberal não consideram a questão do meio ambiente como “algo importante”. Na oportunidade, Bacelar também citou que tem tido discussões na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, presidida pela deputada Caroline de Toni (PL-SC).

“A bancada da bala, a bancada da bíblia, não considera a questão climática como uma questão importante. Diariamente na CCJ nós temos que enfrentar batalhas muito grandes com essas bancadas. Por eles, haveria uma destruição total do meio ambiente. Agora eles estão promovendo a retirada de partes grandes da Amazônia de áreas de proteção ambiental. Afrouxaram a legislação do agrotóxico. As bancadas, principalmente, a do PL, são de um retrocesso, só enxergam o próprio umbigo”, disse Bacelar.