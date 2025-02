Bactéria pode ser solução para produtos químicos ‘eternos’

As substâncias perfluoroalquiladas (PFAS) são comumente usadas ​​em diversos itens de consumo, como móveis e embalagens de alimentos. Nos últimos anos, diversas pesquisas identificaram a presença delas em fontes de água potável, por exemplo.

Mais conhecidos como “químicos eternos”, por serem difíceis de degradar, eles podem gerar uma série de efeitos negativos na saúde dos animais, e também nos humanos. Mas um novo trabalho pode ter descoberto uma forma de combater o problema.

Bactéria é capaz de degradar substâncias

Até agora, a melhor forma de evitar que estas substâncias e proliferem no meio ambiente era adsorvê-las e prendê-las. Agora, no entanto, pesquisadores conseguiram identificar uma cepa de bactéria que pode degradar pelo menos três tipos de PFAS, além de alguns dos subprodutos tóxicos.

A responsável pelo processo é a Labrys portucalensis F11. Segundo os cientistas, esta bactéria metabolizou mais de 90% do ácido perfluorooctanossulfônico (PFOS) após um período de 100 dias. Este é um dos tipos de PFAS mais frequentemente detectados na natureza e é considerado perigoso para a saúde humana e dos animais.

Cerca de 45% das fontes de água potável nos EUA estão contaminadas pelas substâncias (Imagem: zimmytws/iStock)

A bactéria F11 também decompôs uma porção substancial de dois tipos adicionais de substâncias após 100 dias: 58% de ácido carboxílico fluorotelômero e 21% de sulfonato de fluorotelômero. Embora seja considerado um bom começo, a equipe quer tentar acelerar este processo.

A ideia é que a bactéria possa ser colonizada em locais como estações de tratamento de águas residuais, ou mesmo ser lançada diretamente no solo, ou nas águas subterrâneas de um local contaminado, um processo chamado bioaumento. As descobertas foram publicadas na revista Science of the Total Environment.

Leia mais

PFAS se tornaram uma preocupação para a saúde pública (Imagem: Francesco Scatena/shutterstock)

Riscos dos produtos químicos ‘eternos’

Produtos com substâncias perfluoroalquiladas (PFAS) são conhecidos como “químicos eternos” por sua dificuldade de degradação.

Eles estão amplamente presentes em itens do dia a dia, desde frigideiras antiaderentes até sofás resistentes a manchas.

Os PFAS são usados desde a década de 1950 devido às suas propriedades únicas, como repelência à água e ao óleo e sua resistência a altas temperaturas.

Com cerca de 15 mil variantes , esses químicos não se degradam facilmente e acumulam-se no meio ambiente e nos organismos vivos, persistindo por décadas .

, esses químicos não se degradam facilmente e acumulam-se no meio ambiente e nos organismos vivos, . Nos últimos anos, diversos estudos mostraram que estes produtos estão cada vez mais presentes na água, no solo e no ar, com níveis preocupantes identificados na água potável e água da chuva e até no cocô de cachorro e no leite materno.

identificados na água potável e água da chuva e até no cocô de cachorro e no leite materno. Os PFAS estão ligados a uma série de efeitos negativos à saúde, incluindo danos ao fígado, doenças da tireoide, obesidade, problemas de fertilidade e câncer.

O post Bactéria pode ser solução para produtos químicos ‘eternos’ apareceu primeiro em Olhar Digital.