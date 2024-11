Bahia: A equipe menos combativa do Brasileirão 2024? Entenda os dados

Um dos pontos que mais incomoda o torcedor do Bahia é a falta de pegada do time tricolor em relação à força de marcação nos atletas adversários. As estatísticas do Brasileirão 2024 provaram o ponto dos torcedores: o Bahia é o time que menos desarma por jogo no campeonato.

O Esquadrão possui uma média de 15,4 desarmes por jogo, a menor do Brasileirão. O jogador do Bahia com o maior número de desarmes por jogo é o lateral-direito Santiago Arias, com 2. Na lista entre os 50 jogadores que mais desarmam na Série A, o colombiano aparece em 35º. O outro jogador do Bahia que aparece na lista é o zagueiro Gabriel Xavier, que ocupa a 44ª posição.

Entre outras estatísticas defensivas, o Bahia ainda ostenta ser o 5º time do campeonato com menos cortes por jogo, com 17,9 de média. Gabriel Xavier lidera o time com 5,4 cortes por jogo.