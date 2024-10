Bahia adere a programa de apoio psicológico a profissionais de segurança pública; saiba mais

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, indicou esforços do governo federal para lidar com questões de saúde de profissionais de segurança através do programa Escuta SUSP (Sistema Único de Segurança Pública). A fala aconteceu em cerimônia que entregou viaturas para as polícias Civil e Militar da Bahia na manhã desta sexta-feira (18), no Farol da Barra, em Salvador, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues.

“A segurança pública não se faz apenas com equipamentos, mas também com pessoas e por isso que assinamos hoje este documento, que é a adesão do Governo do Estado da Bahia ao programa Escuta SUSP. Os agentes de segurança, sobretudo os bombeiros e policiais militares e civis, sofrem com um estresse extremo. Este projeto foi desenvolvido com a participação das mais importantes universidades brasileiras para apoiar psicologicamente aqueles que estão na linha de frente do combate a criminalidade”, disse Lewandowski.

O ministro revelou um projeto abrangente na área de saúde para todos os agentes que compõem as forças de segurança. “Esse programa terá recursos permanentes que irão irrigar as dez polícias que temos no país, contando as estaduais, as federais e as guardas municipais”, explicou.

“O outro motivo que me traz aqui é a entrega de 127 viaturas, em parceria do governo federal com o governo da Bahia. Estamos mesclando os nossos recursos em interesse do cidadão baiano para trazer ônibus, blindados, motocicletas, enfim, equipamentos que dentro dos parcos recursos que o estado brasileiro tem, conseguimos adquirir para a Bahia, com o objetivo de reforçar a sua segurança”, completou o ministro.