Bahia anuncia promoção de ingressos para partida diante do Palmeiras

De volta a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Bahia encara o Palmeiras nesta quarta-feira (20), às 18h, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão 2024. Com promoção nas cadeiras superiores norte e leste e na cadeira especial superior, o Tricolor anunciou que os ingressos para o jogo começam a ser comercializados neste sábado (16).

Os valores promocionais serão de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Desde quinta-feira (14), os sócios Esquadrão Tô na Fonte tiveram prioridade para realização do check-in que garante presença no jogo.

Nesse primeiro dia, as vendas serão exclusivas para Sócios Esquadrão de Aço e Esquadrão na Fonte, que podem comprar um bilhete pela internet, com 50% de desconto, ou pelos pontos de venda (PDV) externos, com 30% de desconto. Já o segundo dia de vendas é exclusivo para sócios Esquadrão da Sorte. A partir da próxima segunda-feira (18), a venda será aberta para o público geral.