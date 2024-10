Bahia anuncia que vagas para “Corrida do Bahêa” estão esgotadas

O Esporte Clube Bahia Associação anunciou nesta quarta-feira (23) que as vagas para a “Corrida do Bahêa” estão esgotadas. O evento, cujo objetivo é fortalecer a corrida de rua e reunir os tricolores que buscam saúde através da prática de exercícios físicos, teve as suas inscrições abertas no dia 18 de setembro.

“Agradecemos a todos que compraram. Vamos fazer uma linda festa e colorir as pistas de azul, vermelho e branco. Avante, Esquadrão!”, divulgou a associação, em nota oficial.