Bahia apresenta avanços da Neurocirurgia do estado durante evento do G20

Neste sábado (16), o Rio de Janeiro foi palco de um evento internacional do G20 voltado para a neurociência, reunindo líderes e especialistas de renome mundial. Representando a Bahia, o superintendente de Assistência Integral à Saúde, Karlos Figueredo, participou do encontro, onde apresentou os avanços que colocam o estado como referência em neurocirurgia no Brasil.

Figueredo destacou o modelo implementado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, considerado referência no Nordeste pela estrutura de alta complexidade e inovações. Durante sua apresentação, ele enfatizou o uso de tecnologias como neuroendoscopia, neuronavegação, laboratório 3D e realidade virtual, que possibilitam procedimentos de ponta, como neurocirurgia funcional, vascular, e oncológica. Entre os resultados apresentados, está o aumento expressivo de atendimentos: mais de mil cirurgias realizadas em 12 meses e 5.704 consultas ambulatoriais no mesmo período?.

“Os investimentos do Governo da Bahia têm transformado a saúde no estado, garantindo que unidades como o Clériston Andrade ofereçam tratamentos de alta complexidade antes restritos às capitais. Isso reflete nosso compromisso com a interiorização e a modernização do atendimento”, destacou Figueredo.