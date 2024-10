Bahia apresenta redução de 15% nos roubos de carros; n° de furtos também apresenta redução

Entre janeiro e setembro deste ano, 8.325 veículos foram roubados na Bahia em 2024. O número foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), nesta segunda-feira (14), junto ao balanço de ações do órgão no período. Ainda segundo o levantamento, o número de roubos de veículos apresentou uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano passado.

A SSP divulgou ainda um balanço dos roubos de ônibus, bancos e cargas. Entre as três modalidades de crime, os roubos a banco tiveram a maior redução percentual, de 77,8%, saindo de 7 em 2023 para 2 em 2024. Em números, a categoria de roubos a ônibus teve a maior redução, com 319 casos a menos: foram 882 no último ano e 563 nos nove meses deste ano, uma redução de 36%. Com relação às cargas, foram 239 registros de roubo entre janeiro e setembro de 2023 e 138 no mesmo período deste ano, uma redução equivalente a 42%.