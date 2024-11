Bahia consegue efeito suspensivo e Arias está liberado para jogar

Santiago Arias poderá entrar em campo diante do Athletico Paranaense neste domingo (24), às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Após ser suspenso por quatro jogos pelo STJD pela agressão a Michael, no confronto diante do Flamengo, na 29ª rodada do Brasileirão, o Bahia conseguiu um efeito suspensivo e o lateral-direito vai estar disponível para Rogério Ceni.

O Bahia Notícias já havia informado que o Bahia tentaria o efeito suspensivo para o jogador e o defensor foi liberado para atuar devido a uma transição de pena revertida, ao ter cumprido metade da suspensão (dos quatro jogos, ele ficou fora de dois).