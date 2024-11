Bahia decide recorrer da pena de Arias, suspenso por 4 jogos pelo STJD

Arias foi enquadrado no Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”. A pena prevista é de quatro a 12 partidas. Arias, assim sendo, recebeu a pena mínima.

O Bahia informou ao Bahia Notícias, nesta terça-feira (12), que irá recorrer da punição imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que condenou o lateral-direito do clube, Santiago Arias. O atleta foi condenado a quatro jogos de suspensão por agredir o atacante Michael, do Flamengo, durante a partida entre as equipes, válida pela 29ª rodada do Brasileirão.

No lance, após a disputa de bola, o colombiano acerta o jogador do time carioca com o punho fechado. Inicialmente, Arias vai ficar de fora dos duelos contra Palmeiras (Fonte Nova), Athletico-PR (Fonte Nova) e Cuiabá (Arena Pantanal) e só voltaria a campo diante do Corinthians (Neo Química Arena). Entretanto, o Bahia tentará um efeito suspensivo para contar com o camisa 13 nesse final de Brasileirão.