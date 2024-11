Bahia destinou R$ 121,2 milhões a projetos esportivos e culturais em 10 anos com recursos do ICMS

Com o abatimento de parte do ICMS devido pelas empresas que patrocinam projetos esportivos e culturais na Bahia, o Governo do Estado investiu R$ 121,2 milhões entre os anos de 2013 e 2023 para 1.565 projetos esportivos e culturais, por meio dos programas FazAtleta e FazCultura, na forma de renúncia fiscal.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), outros 172 projetos nas duas áreas já foram aprovados em 2024. “Os recursos do FazAtleta e do FazCultura têm feito a diferença para atletas, artistas e promotores de eventos esportivos e culturais”, afirma o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório.

As avaliações técnicas para projetos inscritos no FazAtleta e do FazCultura são realizadas no âmbito da secretaria executiva do respectivo programa, que, por sua vez, submete as propostas à apreciação de uma comissão gerenciadora. No caso do FazAtleta, estas avaliações são conduzidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Já as avaliações para o FazCultura são conduzidas sob a gestão da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA).

FazAtleta