Bahia é a segunda equipe com menos pênaltis a favor no Brasileirão 2024; veja ranking

Após 31 rodadas disputadas no Brasileirão 2024, o Bahia é a segunda equipe que menos recebeu marcações favoráveis de penalidades. Com apenas um pênalti anotado favorável, o Tricolor fica atrás apenas de Criciúma e Juventude, que tiveram zero pênaltis marcados a favor.

O único penal marcado para o Bahia no campeonato aconteceu há 26 rodadas atrás, diante do Botafogo, no Nilton Santos, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão de 2024. Everaldo fez o gol que colocou o Bahia na frente do placar aos 47 minutos do primeiro tempo de jogo.

Foto: Letícia Martins / EC Bahia