Bahia é destaque em congresso internacional com uso de tecnologia em obras públicas

Mais de 500 profissionais de engenharia do Brasil, Portugal, Holanda, Itália, Espanha e Argentina conheceram práticas inovadoras do Governo do Estado nas obras públicas realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder). A troca de experiências aconteceu durante o 6º Congresso BIM, evento internacional realizado em Florianópolis (SC) pela Conexão BIM com patrocínio do Conselho Regional de Engenharia (Crea/SC).

No congresso, o governo baiano se destacou com sua experiência pioneira na implementação do BIM (Modelagem da Informação da Construção) para a elaboração de projetos, execução e fiscalização de obras no setor público.

Para o presidente da Conder, José Trindade, “a participação da Bahia no evento é a confirmação que estamos trabalhando com o que há de mais inovador e moderno na área de engenharia. Hoje, podemos dizer que somos referência e fonte de inspiração para outros estados que desejam integrar o BIM”.

Segundo José Trindade, essa modelagem “representa a transformação digital da construção civil e tornará nossos processos mais simples, aumentando a nossa eficiência na execução das obras em todo o estado. Isso também significa mais economia no uso dos recursos públicos e obras mais céleres”.