Bahia e Itabuna se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal do Baianão

Depois de uma sequência de jogos entre a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, o Bahia volta a focar as suas atenções no Campeonato Baiano. Neste sábado já tem o primeiro jogo da semifinal contra o Itabuna. A partida será no estádio Ribeirão, em Camacan, onde o Dragão do Sul tem mandado os seus jogos. A bola rola a partir das 16h.

Time de melhor campanha na primeira fase, o Bahia chega ao confronto com a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Mais do que isso, precisa dar uma resposta por causa do desempenho ruim nas últimas partidas. O trabalho do técnico Renato Paiva se tornou alvo dos protestos de parte da torcida, que vaiou o time ao fim do empate de 1×1 no Ba-Vi, domingo passado.

Em meio à desconfiança, o meia Cauly afirma que o elenco está focado em fazer um bom jogo para ficar mais perto da final e, consequentemente, do 50º título. Será a estreia do jogador no estadual. Apesar de ter nascido em Porto Seguro, ele fez toda a formação na Europa e nunca disputou o Baianão. Aliás, esta é a primeira temporada dele no futebol brasileiro, aos 27 anos.

“Quando tem muitos jogos assim, a gente tem que se preparar mentalmente muito rápido já para o próximo jogo, e estamos focados. Eu estou feliz por poder atuar nesse campeonato, e, com certeza, vamos atrás do título. Claro que temos que olhar passo a passo. Primeiro, temos dois jogos pela frente, temos que ganhar, e é isso. Estou muito feliz que é perto de onde nasci. Vamos focar, vamos preparados e com confiança para ganhar”, disse o meia.

No único encontro entre as equipes este ano, o Itabuna levou a melhor e goleou o Esquadrão por 4×0, no duelo que valeu a classificação do clube para o mata-mata. Na ocasião, o tricolor usou um time formado por garotos das equipes sub-20 e sub-17. Agora, o Bahia terá força quase máxima.

O técnico Renato Paiva será forçado a mexer no time porque o volante Yago, titular nos dois últimos jogos, chegou ao clube após o período de inscrições no Campeonato Baiano e não pode disputar o estadual. A tendência é que Rezende fique com a vaga e forme o meio-campo com Acevedo e Cauly.

O atacante Arthur Sales, último reforço anunciado pelo time da capital, também não está inscrito na competição. O zagueiro Kanu, machucado desde o início de fevereiro, completa a lista de desfalques.

Quem avançar entre Bahia e Itabuna enfrentará na decisão o vencedor do duelo entre Jacuipense e Juazeirense, que se encaram na outra semifinal a partir deste domingo.

Histórico

Do outro lado, o Itabuna tenta fazer história. Tradicional clube do futebol baiano, o Dragão passou dez anos fora da primeira divisão. O Azulino foi rebaixado em 2012 e retornou à elite este ano, após conquistar a Série B do estadual na temporada passada. No período, a equipe ficou sem atividades durante seis anos.

De volta à Série A, o Itabuna desbancou os dois maiores clubes do estado. Além de ter goleado o Bahia por 4×0, o time do interior também venceu o Vitória por placar elástico: 4×1 em pleno Barradão. O Leão ficou fora da fase final do estadual.

Na beira do campo, o técnico Sérgio Araújo tenta repetir no Itabuna o sucesso que teve com outro clube do interior. Em 2021, ele foi campeão baiano comandando o Atlético de Alagoinhas. Na final, o Carcará venceu o Bahia de Feira.

Prováveis escalações:

Itabuna: Thiago Passos, Luiz Felipe, Jan Pieter, Lucimário e Elivelton; Hebert, Matheus Chaves e Alex Sandre; João Neto, Cesinha e Hítalo. . Técnico: Sérgio Araújo.

Bahia: Marcos Felipe, André, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Jacaré, Ricardo Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva.