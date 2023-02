Bahia encara o Bahia de Feira de olho em vaga na semifinal do Baianão

O Bahia tem um compromisso importante nesta quarta-feira (8), de olho em uma vaga na semifinal do Campeonato Baiano. O tricolor encara o Bahia de Feira, na Fonte Nova, pela 7ª rodada, e o confronto pode selar a classificação do time para o mata-mata. A bola rola às 21h30.

Líder do campeonato com 15 pontos, o Bahia depende apenas das próprias forças para se garantir na semifinal com duas rodadas de antecedência. Se vencer o Tremendão, o tricolor chegará aos 18 pontos e não poderá mais ser ultrapassado pelas equipes que estão fora da zona de classificação.

A vaga também pode ser conquistada em caso de empate, mas nesse cenário depende também de uma igualdade no confronto entre Atlético de Alagoinhas e Vitória e ainda que o Barcelona no máximo empate com o Jacuipense fora de casa. As duas partidas começam às 19h15.

Por sinal, a classificação antecipada é almejada pelo tricolor para se redimir do fiasco que foi a campanha do ano passado, quando caiu ainda na primeira fase do Baianão. Maior vencedor do estadual, com 49 títulos, o clube não conquista a competição desde 2020. Naquele ano, levou a melhor sobre o Atlético de Alagoinhas, nos pênaltis, em Pituaçu.

Além de dar um passo importante na busca pelo 50º troféu, se garantir na próxima fase dará mais tranquilidade ao trabalho do técnico Renato Paiva. A equipe poderá focar na Copa do Nordeste, em que faz uma campanha ruim, com somente um ponto após duas rodadas.

Durante as entrevistas, o técnico Renato Paiva tem reclamado do pouco tempo para treinos e descansos dos atletas. Em caso de classificação garantida, ele poderá poupar os jogadores diante do Doce Mel, sábado, em Jequié, para se concentrar no confronto com o Fortaleza, na terça-feira, pelo Nordestão, na Fonte Nova.

Renato Paiva, aliás, terá que mudar a escalação que entra em campo hoje. Titulares da equipe, o zagueiro Kanu e o volante Rezende fizeram tratamento nos últimos dias, mas dificilmente serão liberados pelo departamento médico para o confronto. Na defesa, David Duarte fica com a vaga ao lado de Raul Gustavo. Marcos Victor, que é outra opção, não tem ido para o banco em todos jogos.

No meio-campo, a tendência é que Diego Rosa siga entre os titulares, apesar da concorrência de Mugni, que fez um gol de falta no empate por 2×2 com o Ferroviário, no sábado. Quem deve voltar ao time é o meia Daniel, que iniciou no banco nesse jogo. Com isso, Ricardo Goulart deve ficar entre os suplentes.

Invicto na Fonte Nova, o Bahia recebe um adversário que, apesar de lutar contra o rebaixamento, chega ao duelo motivado. Na rodada anterior, o Bahia de Feira conquistou o seu primeiro triunfo no estadual ao vencer o Jacuipense, por 3×2, na Arena Cajueiro.

O elenco treinado por João Carlos conta com nomes conhecidos da torcida do Bahia da capital. São os casos do zagueiro Paulo Paraíba, do volante Diones e dos atacantes Deon e Alexsandro.



Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, David Duarte, Marcos Victor e Chávez; Acevedo, Diego Rosa e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Bahia de Feira: Alan, Paulo Ricardo, Pedrão, Paulo Paraíba e Tiago Corrêa; Peterson, Diones e Alexsandro; Alberte, Lucas Amorim e Clessione. Técnico: João Carlos.