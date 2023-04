Bahia encerra preparação para enfrentar o Botafogo pela Série A

O Bahia está pronto para enfrentar o Botafogo, válida pela 2ª rodada da Série A. Depois de uma semana de treinamentos, o Esquadrão encerrou, na manhã deste domingo (23), a preparação para a partida, que marcará a estreia da equipe como mandante nesta edição do Brasileirão. O duelo será nesta segunda-feira (24), às 20h, na Arena Fonte Nova.

Alguns jogadores começaram o dia com pré-treino na academia do clube. Em seguida, os goleiros fizeram atividades específicas com o preparador da posição, Rui Tavares.

O trabalho no gramado com os atletas de linha começou com um técnico. Logo depois, Renato Paiva deu início ao treino tático, que durou cerca de uma hora. Na parte final, os jogadores ensaiaram jogadas de bola parada ofensiva e defensiva.

Os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Victor ficaram na academia, com os fisioterapeutas do clube. Eles se recuperam de lesões no joelho e ainda não têm previsão de retorno.

Enquanto isso, os recém-chegados, Vitor Hugo e Vinícius Mingotti treinaram à parte com o preparador físico Antônio Bores.