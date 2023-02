Bahia faz ajustes na defesa antes de duelo contra o Jacuipense

Poupado da última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã deste domingo (26), de olho na partida contra o Jacuipense, pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo será disputado na quarta-feira (1°), às 21h30, no estádio de Pituaçu. O mando de campo é do time do interior.

Depois de um treino na academia, os jogadores foram para o campo e o técnico Renato Paiva aproveitou para fazer ajustes na equipe. O português simulou situações de jogo com foco na pressão na saída de bola. O sistema defensivo do Bahia é um dos pontos de críticas do time neste início de temporada.

Recuperado de lesão, o volante Rezende voltou a treinar normalmente com o restante do grupo. Ele está à disposição para o jogo contra o Jacupa. O zagueiro Kanu fez tratamento na fisioterapia e depois deu voltas no campo.

Em meio a crise que atravessa na temporada, o Bahia volta aos trabalhos nesta segunda-feira (27). A semana será decisiva para o Esquadrão. Além do confronto pela Copa do Brasil, o tricolor encara o Vitória no domingo (5), pela Copa do Nordeste.