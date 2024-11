Bahia goleia o Vitória e conquista Baianão Feminino pela quinta vez seguida

Em duelo realizado no Estádio Metropolitano de Pituaçu, neste sábado (16), o Bahia voltou a vencer o Vitória na final do Campeonato Baiano Feminino, desta vez por 4 a 0, e conquistou o título estadual. Na partida de ida, as Mulheres de Aço já haviam vencido o rival por 1 a 0, com gol de Ary.

Este foi o quinto título do Baianão Feminino seguido do Bahia, enquanto as Leoas não levantam a taça desde 2018. Nesta temporada, a equipe feminina do Esquadrão foi campeã da Série A2 e voltou à elite nacional. Já o Vitória fez boa campanha na Série A3 e garantiu o acesso para Série A2 após chegar às semifinais da competição.