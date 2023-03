Bahia inicia venda de ingressos para decisão contra o Itabuna

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Itabuna, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Baiano. A partida será neste sábado (18), às 16h, na Fonte Nova.

Depois de um dia de venda exclusiva para os sócios, a partir desta quarta-feira (15) o público geral pode comprar as entradas. Os ingressos estão sendo comercializados através do site da Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas Turma Tricolor, Tantus Sports e Mascote Tricolor.

Os preços dos ingressos variam entre R$ 25 e R$ 160. Crianças de até 11 anos podem entrar gratuitamente nos setores de arquibancada.

Como perdeu o primeiro jogo da semifinal por 1×0, o Bahia precisa vencer o Itabuna por pelo menos dois gols de diferença para avançar de forma direta à decisão do estadual. Triunfo por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. O Dragão do Sul tem a vantagem do empate.

Confira a programação de vendas:

Quarta-feira (15)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Quinta-feira (16)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Sexta-feira (17)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 18h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Sábado (18)

Internet – Até 16h

Fonte Nova – 10h às 17h15 (Bilheteria Dique)

Fonte Nova – 13h15h até 17h15h (Bilheteria Norte)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 14h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h