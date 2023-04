Bahia lança camisa branca para a temporada 2023; confira

O primeiro jogo do Bahia como mandante nesta Série A será com uniforme novo. Neste domingo (23), o clube apresentou a camisa branca para a temporada 2023. O modelo, que é considerado o número 1, irá estrear no jogo contra o Botafogo, nesta segunda-feira (24), na Arena Fonte Nova.

O uniforme traz em destaque fitinhas do Bonfim, logo abaixo do escudo, nas cores azul e vermelha. Há ainda uma barra em azul na manga. A camisa fabricada pela Esquadrão – marca própria do Bahia -, foi a vencedora no concurso promovido pelo clube no ano passado. Ela foi desenhada pelo torcedor Gabriel Peixoto.

“Não importa a fé. Não é sobre acreditar. É sobre ser. Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo um clamor, Ninguém nos vence em vibração!”, publicou o clube, nas redes sociais.

“Agora, nossa armadura pra estreia em casa! Da Bahia para o mundo. Se for pra cobrir essa pele, que seja com o manto”, diz outro post do tricolor. O lançamento do uniforme tem como tema ‘A nossa segunda pele’.

O Bahia já havia lançado a camisa tricolor no fim de semana passado. O uniforme foi utilizado na estreia do time no Brasileirão 2023, na derrota para o Red Bull Bragantino fora de casa. A peça também foi desenhada por um torcedor, Bruno Moraes, e conta com listras verticais nas cores azul, vermelho e branco, além de detalhes na gola, manga e a a frase “Bahia, Brasil, Mundo”, nas costas.

De acordo com o Bahia, a coleção estará disponível para compra a partir de 7 de maio.