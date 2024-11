Bahia lança novo uniforme inspirado no cantor Carlinhos Brown; veja detalhes

O Bahia lançou na manhã desta quarta-feira (13) seu novo uniforme, que homenageia o cantor Carlinhos Brown, parceiro do clube. Na cor azul do Orixá Ogum, orixá das batalhas e dos metais, a nova camisa traz elementos culturais presentes na trajetória do multi-instrumentista, cantor e compositor baiano. A peça será utilizada pela primeira vez no confronto contra o Palmeiras, no próximo dia 20, às 18h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Entre os elementos presentes na construção do uniforme, estão tambores ancestrais (atabaques) e guias da musicalidade africana, entre as texturas. A camisa também apresenta detalhes em branco e azul nas mangas e na gola.

Foto: Bia Jesus/Bahia Notícias

As vendas online na Loja do Bahia já iniciaram nesta quarta-feira. A partir de quinta-feira (14), os torcedores poderão adquirir a camisa nas lojas físicas do Bahia, localizadas em Salvador e Feira de Santana, por R$ 299. Além disso, quem adquirir a camisa participará de uma promoção exclusiva, com a chance de ganhar ingressos para o show de reabertura do Candyall Guetho Square, que acontecerá no dia 24 de novembro, com a presença de Carlinhos Brown, Olodum e Timbalada.