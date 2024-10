Bahia leva três gols no primeiro tempo e perde mais uma fora de casa no Brasileirão

O Vasco recebeu o Bahia em São Januário na noite desta segunda-feira (28), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o Cruzmaltino levou a melhor sobre o Tricolor e venceu pelo placar de 3 a 2. Quatro dos cinco gols do jogo foram marcados no primeiro tempo, por Emerson Rodríguez, Payet e Lucho Rodríguez. Enquanto Ademir marcou o segundo do Bahia na 2ª etapa.

Com o resultado, o Bahia permanece na 7ª colocação, com 46 pontos. Enquanto o Vasco ultrapassa o Atlético Mineiro e chega na 9ª colocação. Como próximo adversário, o Bahia terá pela frente o São Paulo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na próxima terça-feira (5), às 21h30, enquanto o Vasco encara o Botafogo, também na próxima terça, no mesmo horário.

O JOGO

Aos oito minutos, o Vasco quase abre o placar. Payet abre na direita para Puma, que cruza rasteiro. Emerson faz um corta-luz na primeira trave, mas não havia ninguém para finalizar. Defesa se atrapalha, a bola volta no colombiano, que chuta na trave.

GOL DO VASCO!

Marca o Vasco aos onze minutos! Gol de Emerson. Após chute de Puma Rodríguez de fora da área, Marcos Felipe espalmou para o meio e Emerson ficou com a sobra e sozinho mandou para o fundo das redes.

Marca de novo o Vasco!

Início desastroso do Bahia. Tricolor comete pênalti em Rayan, após ele invadir a área após passe de Emerson Rodríguez e cai após choque com Kanu. Payet cobra no canto alto esquerdo de Marcos Felipe e anota o segundo. 2 a 0 no placar.

Bahia responde, mas Léo Jardim defende!

Aos 23 minutos, Everton Ribeiro avança com a bola e chuta da intermediária. A bola vai tranquila nas mãos de Léo Jardim.

Mais um gol do Vasco!

O Bahia não consegue responder os avanços do Cruzmaltino. Aos 31 minutos, Galdames ajeita a bola para Payet na entrada da área, o francês domina, conduz, ajeita o corpo e bate firme de canhota para marcar o seu segundo gol na partida.

Thaciano quase marca!

Aos 39 minutos, o camisa 16 faz linda jogada na área, dá caneta em João Pedro, mas na hora de chutar a bola vai para fora.

GOOOOL DO BAHIA!

Marca Lucho Rodriguez aos 41 minutos! Ademir recebe boa bola na direita e realiza o cruzamento na área para Lucho Rodríguez ganhar pelo alto e mandar para o fundo das redes de Léo Jardim. Bahia diminui o placar.