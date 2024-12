Bahia lidera turismo nacional no verão

A Bahia se mantém na liderança do turismo nacional como o estado mais procurado do verão. Pesquisa do Ministério do Turismo (Mtur) estima que mais de nove milhões de visitantes circularão pelo território baiano durante a alta estação, injetando R$ 23,7 bilhões na economia. O valor corresponde a 16% dos 59 milhões de brasileiros que farão viagens a lazer no Brasil.

Dentre os turistas que escolheram o estado neste período está Patrícia Maia, 55 anos, de São Paulo. “A Bahia é um estado de alegria. Adoro vir para as praias e descansar. Também sou fã da gastronomia, principalmente das moquecas e cocadas. Já estive aqui duas vezes e minhas filhas vieram pela primeira vez”, contou.

Segundo o titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), Maurício Bacelar, o resultado da pesquisa realizada pelo MTur supera as estimativas do estado e reafirma a posição de destaque da Bahia. “A crescente chegada de turistas é fruto do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado na promoção dos destinos, divulgação do calendário das festas de verão, prospecção de voos, capacitação da mão de obra e realização de obras de infraestrutura. Tudo isso somado ao jeito acolhedor do nosso povo”, comemorou.

“A grande pluralidade de atrativos da Bahia, a permanente promoção feita pelo poder público e iniciativa privada e a atual conjuntura econômica são favoráveis. Certamente teremos um verão muito bom. Os principais destinos do estado devem registrar até 95% de ocupação da rede hoteleira. Durante o verão, a média deve chegar a 85%”, estimou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Bahia (Abih-BA), Wilson Spagnol.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no estado (Abrasel-BA), Leandro Menezes, este é o momento mais esperado do ano pelos empresários do setor. “Temos a expectativa de aumento de até 15% nas vendas, em relação ao verão passado, e devemos gerar mais de 10 mil empregos diretos, além de 40 mil indiretos”.

“Este verão será surpreendente. Já percebemos o crescimento de 18% na procura por nossos serviços. Temos 12 agências em toda a Bahia e contribuímos para o desenvolvimento da atividade turística, especialmente, em Salvador, Praia do Forte, Morro de São Paulo e Itaparica”, relatou Isac Lima, proprietário da Cassi Turismo, empresa de receptivo que oferece serviços de transfer e passeios.

Malha aérea – Nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, o aeroporto de Salvador, principal portão de entrada dos visitantes na Bahia, receberá mais de nove mil voos domésticos de todas as regiões do Brasil e 530 da América do Sul e da Europa. “O verão retrata o bom momento na captação de voos, com destaque para os internacionais, que terão origem em sete mercados emissores”, declarou Marcus Campos, gerente de Marketing e Promoções Aéreas do Salvador Bahia Airport. O estado detém mais de 40% do fluxo de turistas internacionais da região Nordeste.

