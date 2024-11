Bahia negocia a contratação de Rodrigo Nestor, meia do São Paulo

De olho em 2025, o Bahia negocia a contratação do meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo. A informação foi divulgada pelo site ge.globo, que conta que o Esquadrão sinalizou uma oferta de cinco anos de contrato para o jogador que marcou o gol do título do São Paulo da Copa do Brasil 2023.

Ainda segundo o GE, os empresários do jogador já se reuniram com Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia.

Nestor tem contrato até junho de 2028, mas não tem recebido oportunidades do técnico Luis Zubeldía e acredita que o cenário não deve mudar com a permanência do treinador em 2025.