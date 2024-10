Com a divulgação dos resultados dos 417 municípios do estado, o Bahia Notícias se consolida como uma das principais referências na cobertura das Eleições 2024. Considerados apenas os números deste domingo (6), foram mais de 2,5 milhões de visualizações, com quase 800 mil visitantes únicos.

Além disso, o editor-chefe, Fernando Duarte, e o editor de política, Mauricio Leiro, trouxeram uma análise completa dos resultados e das consequências da eleição, em uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Ao longo de mais de 6 horas, foram quase 22 mil visualizações, de eleitores de todo o estado, que puderam acompanhar em tempo real as apurações pelo site https://apuracao.bahianoticias.com.br/. A transmissão foi uma das mais assistidas entre os veículos de comunicação baianos.

Com a equipe cobrindo em tempo real as principais informações, desde a votação dos candidatos até o resultado, o site ainda acompanhou os acontecimentos no interior do estado, com o auxílio dos parceiros do Projeto Rota Bahia – Acorda Cidade (Feira de Santana); Blog do Anderson (Vitoria da Conquista); Marcos Frahm (Jaguaquara); Achei Sudoeste (Brumado); Blog do Valente (SAJ); Rede GN (Juazeiro); Calila Notícias (Serrinha); Políticos do Sul da Bahia (Itabuna); Blog do Braga (Luis Eduardo Magalhães); Radar 64 (Eunápolis); e Mais Região (Mata de São João).

“Em meio a tantas notícias falsas, o Bahia Notícias tem a honra de ser reconhecido como um site confiável e sério. Nosso principal interesse é informar a população com transparência, especialmente em um momento tão importante da nossa democracia. Temos uma equipe comprometida com a notícia de credibilidade, o que se traduz em resultados cada vez melhores”, avaliou o CEO do portal, Ricardo Luzbel.