Bahia perde dois titulares para duelo diante do Juventude; Thaciano retorna ao time

Durante a derrota para o São Paulo por 3 a 0 na noite da última terça-feira (5), o Bahia perdeu dois jogadores titulares da equipe por suspensão para o duelo diante do Juventude, no próximo sábado (9), também pelo Brasileirão.

O volante Jean Lucas e o zagueiro Gabriel Xavier receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam na 33ª rodada, que será disputada no Alfredo Jaconi. Para o lugar de Jean, Ceni pode optar por Acevedo, que entrou no lugar do camisa 6 no jogo contra o São Paulo.

Outra opção para Rogério Ceni para o lugar de Jean Lucas pode ser a escolha de Thaciano, que retorna ao time após cumprir suspensão diante do São Paulo.

O escolhido para o lugar de Gabriel Xavier deve ser o argentino Victor Cuesta. Entretanto, a mudança deve sacramentar um deslocamento de Kanu para o lado direito, já que Cuesta atua no lado esquerdo da zaga.