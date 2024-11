Bahia perde zagueiro titular para partida diante do Palmeiras

As más notícias não param de aparecer para o Bahia neste final de Brasileirão. Durante a derrota diante do Juventude, no último sábado (9), o zagueiro Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Bahia diante do Palmeiras, no próximo dia 20, pelo Brasileirão.

No lance, quem comete a falta no jogador do Juventude é o volante Caio Alexandre, e Rogério Ceni e a comissão do Bahia tentaram argumentar.

“O árbitro errou. Não foi o Kanu. A gente tentou avisar”, disse em coletiva.