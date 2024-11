Bahia Pesca anuncia nova licitação para Mercado do Peixe em Valença

O novo Mercado do Peixe em Valença, no Baixo Sul do estado, ainda não saiu como esperam os moradores, mas uma nova licitação reacendeu a esperança. O certame foi informado nesta sexta-feira (22) pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri).

A concorrência vai escolher a empresa que vai implantar o Centro Regional de Comercialização do Pescado, o que inclui a requalificação do espaço e demolição do antigo mercado. A data limite para envio das propostas será no dia 27 de dezembro.

O Mercado do Peixe de Valença foi construído em 1999, mas nos últimos anos tem sido alvo de queixas devido ao estado precário de infraestrutura.

Em um projeto de reforma divulgado no ano passado, o novo Mercado do Peixe de Valença teria área de 486 metros quadrados, com espaços para carga e descarga, limpeza do pescado e da caixa de resíduos, depósito de resíduos, sala de administração, vestiários masculino e feminino, sanitários, câmara fria para armazenamento de gelo, depósito e 34 boxes independentes de 1,8 m² cada.