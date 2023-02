Bahia pode perder Rezende e Chávez para duelo contra Ferroviário

O técnico Renato Paiva pode ganhar dois problemas para montar o time do Bahia que encara o Ferroviário, neste sábado (4), às 20h30, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. O volante Rezende e o lateral esquerdo Chávez se machucaram durante o triunfo sobre o Barcelona de Ilhéus e são dúvidas para o confronto.

Um dos destaques do Bahia neste início de ano, Rezende deixou o gramado do Mário Pessoa ainda no primeiro tempo por conta de um problema muscular. O mesmo aconteceu com Chávez, que na segunda etapa foi substituído por Ryan.

Na manhã desta quinta-feira (2), os dois ficaram em tratamento com os fisioterapeutas do tricolor. Os jogadores serão avaliados pela equipe médica nesta sexta-feira (3), no CT Evaristo de Macedo.

O técnico Renato Paiva mostrou preocupação com a possibilidade de perder os atletas e destacou a importância de rodar o elenco durante os jogos. Desde o início das competições o tricolor tem encarado uma rotina de partidas a cada três dias.

“Esta pergunta [sobre ausência de Rezende] deveria fazer aos gênios que criticam a rotatividade dos jogadores, os gênios que sabem mais que treinadores, fisiologistas, preparadores físicos. Depois vem o torcedor, que tem direito a opinião. Não quer dizer que tenha sempre razão. E quando falamos coisas que não sabemos, não temos razão. Questão do Rezende, foi muito exigente a nível físico. Sabíamos que iríamos arriscar. Ele teve um problema muscular como antecipei após o jogo da Fonte Nova. Os gênios criticam a rotatividade. Todos os treinadores do Brasil rodam. Os gênios que criticam rotatividade agora que apareçam”, disse.

Se Chávez não tiver condição de jogo, Ryan deve ficar com a vaga. Recuperado de lesão, Matheus Bahia está na fase de transição e é outra opção. Para o lugar de Rezende, Mugni e Diego Rosa são os mais cotados.

“Vamos arrumar com os que sobram, como arrumamos agora. Ganhamos com Rosa e Mugni. Não vamos criar ideia dos titulares. É verdade que temos repetido mais alguns jogadores. Vou arrumar o meio-campo com os que estão. Rezende não está, mas não vai fazer falta porque não vou me agarrar aos que não estão. Vou usar os que estão aptos para o jogo”, explicou.