Bahia publica estudo sobre Febre Oropouche em revista científica dos EUA

Técnicos da vigilância da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) publicaram um estudo no prestigiado periódico Emerging Infectious Diseases do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos. O artigo aborda dois casos fatais de Febre Oropouche ocorridos em 2024 em pacientes jovens, sem comorbidades, residentes em Valença e Camamu.

A investigação foi conduzida pela equipe da vigilância epidemiológica da Sesab, que detalhou a rápida evolução dos sintomas nos dois casos, culminando em óbito em menos de uma semana. O vírus Oropouche, uma arbovirose de importância crescente na América do Sul, foi detectado em ambas as pacientes por meio de análises metagenômicas e exames laboratoriais rigorosos.

De acordo com a diretora de vigilância epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro, a confirmação dos óbitos foi realizada após um processo criterioso, com entrevistas domiciliares e análises detalhadas dos prontuários médicos, além de contato direto com as equipes de saúde que atenderam as pacientes. “O artigo reafirma o trabalho contínuo que temos realizado em conjunto com o Ministério da Saúde no monitoramento de casos e investigação epidemiológica de doenças emergentes”, afirmou São Pedro.

O estudo também contribui para ampliar o entendimento sobre a epidemiologia do vírus Oropouche, especialmente fora de regiões tradicionalmente endêmicas. Além disso, reforça a necessidade de vigilância intensificada para doenças negligenciadas como essa, que pode causar graves complicações de saúde.

A secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana, declarou: “a publicação desse estudo ressalta nosso compromisso em acompanhar e investigar profundamente cada caso de doenças emergentes que afetam a população baiana, buscando sempre maior compreensão científica e melhor resposta ao cenário epidemiológico”.

Atualmente a Bahia registra 960 casos da Febre Oropouche. O artigo completo pode ser acessado em https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/30/11/24-1132_article.