Bahia recebe reunião do GT de Cultura do G20

O Centro de Convenções de Salvador receberá a partir da próxima segunda-feira (4), os líderes das principais economias globais para debater pautas relacionadas à diversidade e patrimônio cultural, inclusão social, direitos autorais, entre outros eixos temáticos na 4ª Reunião Técnica do Grupo de Trabalho (GT) de Cultura e a Reunião de Ministros de Cultura do G20.

O evento, apoiado pelo Governo do Estado, ocorre simultaneamente ao Seminário Internacional sobre Cultura e Mudança do Clima, que terá abertura no dia 04/11, às 9h, com as presenças das ministras da Cultura, Margareth Menezes, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, governador Jerônimo Rodrigues e secretários estaduais.

Mais de 120 autoridades estão credenciadas para o encontro na capital baiana, incluindo os ministros da Cultura da Espanha, Alemanha, Índia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Indonésia, Angola, África do Sul, União Africana, Vice-Ministro adjunto da Rússia, Vice-Ministro do Japão, Vice-Ministro da Coreia do Sul, Vice-Ministro da China, Vice-Ministro de Portugal, e mais de 20 organizações internacionais como UNESCO e UNCTAD.

Durante o G20 serão discutidos quatro eixos temáticos, sendo a Diversidade Cultural e Inclusão Social; Direitos Autorais e Ambiente Digital; Economia Criativa e Desenvolvimento Sustentável e Preservação, Salvaguarda e Promoção do Patrimônio Cultural e da Memória. “Esperamos que o Encontro sirva para projetar a cultura baiana, mas principalmente para sedimentar a Cultura como vetor fundamental do desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento das democracias”, afirma o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

Casa Bahia G20

Através das secretarias de estado, o Governo projetará a Bahia com diversas atividades. No Centro de Convenções de Salvador será instalada a Casa Bahia no G20 Cultura Brasil 2024, com apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) para comercialização de produtos de 14 Centros Públicos de Economia Solidária (Cesol) e peças do Programa Artesanato da Bahia, entre elas parte da coleção de acessórios “Axé Raízes do Quilombo”, apresentada na passarela da 58ª São Paulo fashion Week, no desfile da marca baiana Meninos Rei.

A coleção é composta de bolsas, chapéus, brincos, colares, pulseiras, mochilas e tops, confeccionados a partir da técnica de trançado com a palha de piaçava, palha da costa e montagem em miçangas. As peças foram produzidas por mulheres da Associação de Artesanato Raízes do Quilombo, do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, sob a coordenação dos estilistas Ceu e Junior Rocha.