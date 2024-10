Bahia registra redução das mortes violentas em 2024, diz SSP

Salvador, Região Metropolitana e o interior do estado registraram reduções de 15%, 21% e 10,5% das mortes violentas, entre os meses de janeiro e setembro de 2024. Os números foram do comparativo no mesmo período de 2023. Os dados foram apresentados na manhã desta segunda-feira (14), durante coletiva no Centro de Operações Inteligência (COI).

A capital baiana fechou o período com queda de 15%. Em números absolutos, a Polícia Civil registrou 675 casos em 2024, contra 796 em 2023. Na RMS aconteceram 339 mortes este ano, contra 429 ocorrências no ano passado. Por fim, nas cidades do interior ocorreram 2.205 casos entre janeiro e setembro deste ano, contra 2.464 registros em 2023.