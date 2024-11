Bahia sai na frente, leva a virada e perde a terceira seguida no Campeonato Brasileiro

Jogando no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, o Bahia perdeu para o Juventude pelo placar de 2 a 1. Os gols do jogo foram marcados por Cauly, no primeiro tempo e Lucas Barbosa e Taliari no segundo tempo.

Com o resultado, o Bahia permanece com 46 pontos, tendo sido ultrapassado pelo Cruzeiro na tabela do Brasileirão, ficando em 8º lugar, enquanto o Juventude segue na zona de rebaixamento, em 16º, com 37 pontos conquistados em 33 rodadas. Como próximo desafio, após a Data-Fifa, o Bahia terá pela frente o Palmeiras, no próximo dia 20, às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Juventude encara o Grêmio, também no dia 20, às 19h.

O JOGO

GOLAÇOOOOO, CAULY! No primeiro minuto de jogo, Arias abriu para Lucho Rodríguez, que ajeitou de chaleira, chapelou duas vezes Rodrigo Sam e tocou na pequena área para Cauly chegar batendo de primeira. 1 a 0 para o Bahia no Alfredo Jaconi!

Quase o segundo!

Aos cinco minutos, Ademir recebe de Arias e abre na esquerda para a ultrapassagem de Luciano Juba, que toca para Cauly encher o pé, mas Gabriel defende em dois tempos.

NA TRAVE!

No minuto 15, Gilberto, livre pela direita, faz boa jogada e cruza rasteiro para dentro da área e Lucas Freitas solta o pé e acerta a trave de Marcos Felipe.

Por pouco!

Aos 20, Ademir rouba a bola na defesa e sai em velocidade, toca para Lucho Rodríguez que faz lindo lançamento para Everton Ribeiro de frente para o gol, mas a bola passa a centímetros do pé do camisa 10 e vai para lateral.

Quase o empate do Juventude.

Jadson faz um ótimo passe para Lucas na ponta esquerda. O lateral cruza rasteiro para a área e, por pouco, Gilberto não chega a tempo para completar para o fundo das redes. No lance, o camisa 9 sentiu uma lesão e precisou deixar o gramado aos 26 minutos.

INACREDITÁVEL!

Em cobrança de escanteio, aos 42 minutos, o zagueiro Danilo Boza emendou um voleio lindo, mas a bola bateu na trave. Na sobra, Rodrigo Sam perde um gol incrível, mas o impedimento foi marcado.

Marcos Felipe!

Aos 46, Lucas Barbosa recebe na direita do ataque do Juventude, limpa a marcação e chuta da intermediária, mas Marcos Felipe realiza grande defesa.

Lucho Rodríguez, autor de uma jogadaça para abrir o placar do jogo. | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia.